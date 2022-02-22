Bakülü sporcular için müjde

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de RM Spor Kulübü'nün açılış töreni yapıldı.

Haber; Sporx.com
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Bakülü sporcular için müjde
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22 Şubat 2022 09:41
Bakü'de RM Spor Kulübü'nün açılış töreni gerçekleştirildi. Çocuk ve gençler arasında kick boksun yayılması, aynı zamanda bu spor dalına ilginin artması için kurulan kulübün 100'den çok sporcusu var.

RM Spor Kulübü'nün başkan yardımcısı Ramil Seferov konuşma yaparak, salonun en modern cihazlarla kurulduğunu belirtti. Ayrıca gençlerin spor yapması için tüm şartların mevcut olduğunu söyledi.

Safarov aynı zamanda Azerbaycan sporcuları ile ilgili de konuşma yaparak "Azerbayca'nın uluslararası spor turnuvalarına ev sahibliği yapması, sporcularımızın Olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında başarılı sonuçlar kazanması bizlere gurur yaşatıyor" dedi.

RM Spor Kulübü antrenörü, Dünya ve Avrupa şampiyonu Tural Cavadov ise kendi tecrübelerini gençlere aktardı. Aynı zamanda kulübün yakın zaman Bakü'de yeni bir şubesinin açılacağını vurguladı.

RM Kulübü'nde ayrıca birçok spor dalı faaliyet gösterecek.







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