Bakasetas'tan Trabzonspor'a 18 puanlık katkı

Trabzonspor'da Bakasetas, bu sezon İstanbul'un 3 büyük takımıyla oynanan 4 maçın 3'ünde skor katkısı verdi.

Haber; Sabah
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Bakasetas'tan Trabzonspor'a 18 puanlık katkı
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26 Ocak 2022 12:09
Hafta içindeki Giresunspor maçında uzatma dakikalarında kullandığı 2 penaltıyı da gole çeviremeyen Bakasetas, Galatasaray derbisinde galibiyet ateşini yakan isimdi. 84. dakikada 123 kilometrelik bir şutla skoru 1-1'e getiren Yunan futbolcu, tam 98 gün sonra ligdeki gol hasretini bitirdi. "Çok sıkıntılı günler geçirdim. O yüzden bu, hayatımın en anlamlı golüydü" diyen Bakasetas'ın, maçın ardından arkadaşlarıyla sevinirken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Geçen sezondan bu yana kritik anlarda sahneye çıkıp, sıkışan maçları çözdüğü için 'Çilingir' lakabı verilen 28 yaşındaki yıldız, bu sezon İstanbul'un 3 büyük takımıyla oynanan 4 maçın 3'ünde skor katkısı verdi. İlk yarıdaki 2-2'lik Galatasaray derbisinde asist yapan maestro, Fenerbahçe maçında 2 gol attı. 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisini boş geçen Bakasetas, Galatasaray ağlarını sarstı.

18 PUANLIK KATKI

Bakasetas, bu sezon attığı 8 golün 5'ni deplasmanda oynanan maçlarda atarken, 3 golü ise Trabzonspor'un evinde kaydetti. Bordo-mavili takım, Bakasetas'ın gol attığı karşılaşmaları kaybetmedi ve 18 puan topladı

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