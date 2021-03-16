Bakasetas sustu, Trabzonspor durdu

Trabzonspor'un Süper Lig'de aldığı son 5 galibiyetin 4'ü Bakasetas'ın attığı golerle gelirken, Yunan yıldız durunca Trabzonspor kazanamamaya başladı.

, Fotoğraf; AA
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Bakasetas sustu, Trabzonspor durdu
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16 Mart 2021 12:19
Anastasios Bakasetas
Anastasios Bakasetas
Trabzonspor
Fırtına'da ara transfer döneminin son günlerinde 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan kadroya katılan Bakasetas, kısa sürede 'Çilingir' lakabını aldı.

Sıkışan maçlarda hep kilidi çözen isim olan Yunan yıldız, Trabzonspor'un son 8 golünün 5'ini attı. Öyle ki Bordo-Mavililer'in ligdeki son 5 galibiyetinin 4'ü Bakasetas'ın golleriyle geldi. Denizli, Yeni Malatya, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarını kazandıran başarılı 10 numara, 3-1 kaybedilen Alanyaspor mücadelesinde de penaltıdan ağları sarsmış, skoru 2-1'e getirip takımını umutlandırmıştı. Bakasetas'ın sahneye çıkmayıp Trabzonspor'un kazandığı tek maç ise Yusuf Sarı'nın 80 metre topu sürüp fileleri havalandırdığı 1-0'lık Başakşehir karşılaşmasıydı. 7'si sezonun ilk yarısında Alanyaspor'da olmak üzere ligde toplam 12 golü bulunan Bakasetas, Karadeniz ekibinin mevcut kadrodaki en skorer ismi durumunda bulunuyor.



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