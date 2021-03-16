Bakasetas sustu, Trabzonspor durdu

Fırtına'da ara transfer döneminin son günlerinde 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan kadroya katılan Bakasetas, kısa sürede 'Çilingir' lakabını aldı.
Sıkışan maçlarda hep kilidi çözen isim olan Yunan yıldız, Trabzonspor'un son 8 golünün 5'ini attı. Öyle ki Bordo-Mavililer'in ligdeki son 5 galibiyetinin 4'ü Bakasetas'ın golleriyle geldi. Denizli, Yeni Malatya, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarını kazandıran başarılı 10 numara, 3-1 kaybedilen Alanyaspor mücadelesinde de penaltıdan ağları sarsmış, skoru 2-1'e getirip takımını umutlandırmıştı. Bakasetas'ın sahneye çıkmayıp Trabzonspor'un kazandığı tek maç ise Yusuf Sarı'nın 80 metre topu sürüp fileleri havalandırdığı 1-0'lık Başakşehir karşılaşmasıydı. 7'si sezonun ilk yarısında Alanyaspor'da olmak üzere ligde toplam 12 golü bulunan Bakasetas, Karadeniz ekibinin mevcut kadrodaki en skorer ismi durumunda bulunuyor.
Sıkışan maçlarda hep kilidi çözen isim olan Yunan yıldız, Trabzonspor'un son 8 golünün 5'ini attı. Öyle ki Bordo-Mavililer'in ligdeki son 5 galibiyetinin 4'ü Bakasetas'ın golleriyle geldi. Denizli, Yeni Malatya, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarını kazandıran başarılı 10 numara, 3-1 kaybedilen Alanyaspor mücadelesinde de penaltıdan ağları sarsmış, skoru 2-1'e getirip takımını umutlandırmıştı. Bakasetas'ın sahneye çıkmayıp Trabzonspor'un kazandığı tek maç ise Yusuf Sarı'nın 80 metre topu sürüp fileleri havalandırdığı 1-0'lık Başakşehir karşılaşmasıydı. 7'si sezonun ilk yarısında Alanyaspor'da olmak üzere ligde toplam 12 golü bulunan Bakasetas, Karadeniz ekibinin mevcut kadrodaki en skorer ismi durumunda bulunuyor.