Bakasetas: 'Bu sene çok iyi hissediyorum'

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Tasos Bakasetas, İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Bakasetas, "Çok önemli bir maçtı. Kazanmayla devam edebilmek bizim adımıza çok önemli olacaktı. Bazı maçlarda, kazanabileceğimiz maçlarda istemediğimiz puanlar kaybettik. Lig sıralamasında geride kalmaya başlamıştık. Bu maçta kazanmak çok önemliydi. Kazanabildiğimiz ve nasıl oynayabileceğimizi gösterdiğimiz için çok mutluyum." dedi.



Attığı golle ilgili gelen soruya Bakasteas, "Top ceza sahası ve çevresine geldiğinde, çok özgüvenli hissediyorum. Özellikle sol ayağıma geldiğinde... Şutlarım üzerine çok çalışıyorum. Gol atarak takımıma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca 3-4 bin şut atmışım oralardan." cevabını verdi.



Yunan yıldız, "Maçlardan önceki tek motivasyonum kazanabilmek, takıma yardımcı olmak. Benim tutkum, amacım takıma yardımcı olmak. Bu sene kendimi daha zinde ve hazır hissediyorum. Mental açıdan daha hazır olduğunuzda fırsatlar önünüze geliyor. Bütün niyetim takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek üzerine." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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