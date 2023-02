Bakan Yanık: 'Adana'da 7 binamız hasarlı, 36 can kaybımız var'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Adana'da 6 bina il merkezinde, Çukurova ilçe sınırları içerisinde tamamı birbirine de çok yakın binalar, bir tane Tufanbeyli'de olmak üzere toplam 7 binamız hasarlı. Toplamda 36 can kaybımız var. Artmamasını umut ediyoruz ama tabii göçük altındaki vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.



Bakan Yanık, Adana'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.



Depremin merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olduğunu anımsatan Yanık, sarsıntının 10 ilde şiddetli şekilde hissedildiğini söyledi.



Yanık, depremin ardından ülkenin tüm kurumlarının hızlıca harekete geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Depremden etkilenen her bir ilimizde bir bakan arkadaşımız görevli olmak üzere bölgelere hepimiz intikal ettik. Sayın valilerimiz AFAD Başkanlığımız zaten ilk dakikadan itibaren görevlerinin başındalar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak psikososyal destek ekiplerimiz sıfırıncı dakikadan itibaren sahaya zaten iniyorlar. Bunun dışında ayni yardımlar için lojistik merkezlerimizi hemen hızlıca harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sarf malzemelerini de buralardan temin edeceğiz."



Enkaz altındaki yaralıların kurtarılmasının öncelikli olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, "Bir an önce onların kurtarılmaları, yaralı vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaştırılmaları, ondan sonraki süreçte de inşallah oluşan hasarları, maddi manevi her türlü sonucu, devletimiz, milletimiz gidermek, tazmin etmek gücüne sahiptir. İnşallah bu süreci de birlik ve bütünlük içerisinde tam bir dayanışma duygusuyla atlatacağız." diye konuştu.



Adana'da 36 can kaybı var



Yanık, hava şartlarından dolayı da depremin etkilerinin biraz daha yoğun hissedildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Onları da ortadan kaldırabilmek için Enerji Bakanı'mız enerji nakil hatlarıyla ilgili süreci yakından takip ediyor. Bütün kuruluşlarımız, kurumlarımız üzerlerine düşeni eksiksiz bir biçimde yerine getiriyorlar. Adana'da 6 bina il merkezinde, Çukurova ilçe sınırları içerisinde tamamı birbirine de çok yakın binalar, bir tane Tufanbeyli'de olmak üzere toplam 7 binamız hasarlı. Toplamda 36 can kaybımız var. Artmamasını umut ediyoruz ama tabii göçük altındaki vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar devam ediyor."



Kurtarma çalışmalarındaki deneyimli ekiplerin bilimsel metotlar yürüttüğünü vurgulayan Yanık, "Dolayısıyla orada mahsur kalan, göçük altında kalan her bir vatandaşımızın kurtarılması üzerine çalışmalar yapılıyor. Bunları hep beraber titizlikle takip edeceğiz ve gereğini yapacağız. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.





