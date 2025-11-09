Bahis soruşturmasında futbolcular açıklanacak!

Bahis soruşturmasında hakemlerin ardından futbolcuların da bu hafta PFDK'ya sevk edilmeleri bekleniyor.Murat Özbostan, Sabah'taki köşesinde bahis soruşturmasıyla ilgili son gelişmeleri aktardı."İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bahis hesaplarının olduğu ve bahis oynadıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla 17 hakemle birlikte yine "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamasıyla Süper Lig ekiplerinden Eyüp Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa eski başkanı Mehmet Fatih Saraç gözaltına anmıştı. Saraç, ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki kişilerin ifadeleri devam ederken, TFF tarafındaki soruşturma da sürüyor. Özellikle 3700 futbolcu ile ilgili dosyanın hafta başı Riva'da olacağı ve sevklerin de Cuma'ya kadar yapılacağı öğrenildi. Bu futbolcuların içinde 4 büyük takımdan oyuncu olup olmadığına dair somut bir bilgi bulunmazken daha çok alt liglerde (TFF 1, 2 ve 3.) forma giyen isimlerin dosyada yer aldığı öğrenildi."