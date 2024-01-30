Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Sporting

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası L Grubu beşinci maçında Sporting'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Sporting
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30 Ocak 2024 15:04
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu beşinci maçında çarşamba günü Portekiz ekibi Sporting'le İstanbul'da karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da oynanacak.

Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 4 maçı da kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Portekiz ekibi Sporting ise çıktığı 4 maçta 2 galibiyet alırken, 2 kez de rakiplerine mağlup oldu.

İki ekibin Portekiz'deki mücadelesini Bahçeşehir Koleji, 15 sayılık farkla 82-67 kazanmıştı.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki son maçında 7 Şubat'ta Litvanya ekibi Jonava'yı konuk edecek.

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