Bahçeşehir Koleji'nin hedefi yarı final bileti

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Euro Cup çeyrek final maçında 11 Mart Salı günü Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı konuk edecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.



Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turu geçen takım, organizasyonda yarı finale yükselecek.



Normal sezonda A Grubu'nu 14 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda birinci sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji, doğrudan çeyrek finale yükseldi.



B Grubu'nda çıktığı maçların 10'unu kazanan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Cedevita Olimpija ise 4. basamakta yer alarak 8'li final etabında oynama hakkı elde etti. Slovenya temsilcisi, bu turda Beşiktaş Fibabanka'ya 96-86 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.



