Bahçeşehir Koleji'nin hedefi yarı final bileti

Türk temsilcisi, tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde yarın Cedevita Olimpija'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji'nin hedefi yarı final bileti
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10 Mart 2025 11:03
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Euro Cup çeyrek final maçında 11 Mart Salı günü Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turu geçen takım, organizasyonda yarı finale yükselecek.

Normal sezonda A Grubu'nu 14 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda birinci sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji, doğrudan çeyrek finale yükseldi.

B Grubu'nda çıktığı maçların 10'unu kazanan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Cedevita Olimpija ise 4. basamakta yer alarak 8'li final etabında oynama hakkı elde etti. Slovenya temsilcisi, bu turda Beşiktaş Fibabanka'ya 96-86 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.


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