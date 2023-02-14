Bahçeşehir Koleji, Manresa'ya konuk olacak

Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü BAXI Manresa'ya konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bahçeşehir Koleji, Manresa'ya konuk olacak
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14 Şubat 2023 14:11
Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 3. maçında çarşamba günü deplasmanda İspanya'nın BAXI Manresa takımıyla karşılaşacak.

Manresa şehrindeki Pavello Nou Congost'ta oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı oynadığı 2 maçı da kazanamadı. BAXI Manresa ise 2 maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

İki ekibin geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynaması planlanan müsabaka, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti.

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