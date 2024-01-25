Bahçeşehir Koleji deplasmanda rahat kazandı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu dördüncü maçında konuk olduğu Polonya temsilcisi Legia Varşova'ı 77-66 yendi.



Başkent Varşova'daki Bemowo Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, rakibinin oyunda denge kurmasına engel olamadı. İlk çeyreği 14-12 önde tamamlayan kırmızı-lacivertli takım, devre arasına da 33-24 önde girdi.



İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan İstanbul temsilcisi, üçüncü periyodunu 64-42 önde bitirdi. Son çeyrekte ev sahibi ekibin geri dönüş çabasına rağmen üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, 77-66 galip geldi.



Kırmızı-lacivertlilerde Cavanaugh 20, Scrubb ve Boutsiele 14'er, Egehan Arna 9, Bouteille 7, Berkay Candan ile Arca Tuluoğlu beşer, Can Maxim Mutaf ise 3 sayıyla mücadele etti.



Polonya temsilcisinde 22 sayı üreterek maçın en skoreri olan Vital'in performansı mağlubiyeti önlemedi.



Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan Bahçeşehir Koleji, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Haftaya ikinci sırada giren Legia Varşova ise 2. kez mağlup oldu.



Grupta iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Bahçeşehir Koleji, 100-90'lık skorla kazanmıştı.



