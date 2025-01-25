Bahçeşehir Koleji, deplasmanda 15 sayı farkla galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Karşıyaka'yı 80-65 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, deplasmanda 15 sayı farkla galip
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25 Ocak 2025 17:53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka'ya konuk oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 80-65 kazandı.

Karşılaşma öncesi, Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Karşıyaka Spor Kulübü eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu ve Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. 

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 

Hakemler: Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Tolga Akkuşoğlu

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 12, Hakan Sayılı, Thomas Akyazılı 13, Mehmet Efe Demirel 16, McDermott 2, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz 2, Efe Ergi Tırpancı 2, Yalın Yıldız 11, Mert Celep 7 

Bahçeşehir Koleji: Smith 9, Şehmus Hazer 7, Ali Yüceoral 3, Can Maxim Mutaf 6, Furkan Haltalı 8, Cavanaugh 11, Kenan Sipahi 10, Bouteille 15, Odiase 11 

1. Periyot: 13-18

Devre: 28-42

3. Periyot: 41-60 

Beş faulle çıkan: 33.00 Smith (Bahçeşehir Koleji)

 



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