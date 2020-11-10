Bahçeşehir Koleji, 7. maçında da mağlup oldu

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, Rusya temsilcisi Unics Kazan'a 70-67 mağlup oldu.



Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla grupta yedinci maçını da yitirdi.



Maça etkili başlayan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 22-7 önde geçti.



Karşılaşmanın ikinci periyodunda farkı koruyamamasına rağmen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 34-31 önde gitti.



Geriden gelen Unics Kazan, Jamar Smith'in kaydettiği sayılarla üçüncü periyot sonunda skoru lehine çevirdi: 48-53.



Bahçeşehir Koleji, son periyotta oyuna ortak olmaya çalıştıysa da konuk ekip sahadan 70-67 galip ayrıldı.



Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi



