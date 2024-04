Bahattin Sofuoğlu Hollanda'daki ikinci yarışta 5. oldu

Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Hollanda ayağındaki ikinci yarışı 5. sırada, Can Öncü ise 10. sırada tamamladı.



Assen kentindeki TT Assen Pisti'nde gerçekleştirilen 18 turluk yarışa, ay-yıldızlı motosikletçiler Bahattin ve Can üçüncü çizgiden başladı.



MV Agusta Reparto Corse takımıyla yarışan Bahattin Sofuoğlu, yarışı 5. sırada bitirdi. Kawasaki Puccetti adına mücadele eden milli sporcu Can Öncü de yarışta 10. oldu.



Pata Yamaha Racing'den Hollandalı Glenn Van Straalen birinci tamamladığı yarışı, Aruba.it Racing'den İspanyol Adrian Huertas ikinci, EAB Racing'den Finli Niki Tuuli ise üçüncü sırada bitirdi.



Bahattin Sofuoğlu genel klasmanda 55 puanla 5. sırada yer alırken, Can Öncü ise 21 puanla 14. sıraya yükseldi.



Öte yandan genç motosikletçilerden Mert Konuk ise FIM R3 Blu Cru Dünya Kupası'nın Hollanda ayağının ikinci yarışını 12. sırada tamamladı.





