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Bafetimbi Gomis'ten futbola veda!

Türkiye'de iki dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, 39 yaşında futbol kariyerini noktaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bafetimbi Gomis'ten futbola veda!
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10 Kasım 2024 23:20
Türkiye'de Galatasaray formasını iki dönem giyen Bafetimbi Gomis'ten futbola veda kararı geldi.

Son olarak Japon ekibi Kawasaki Frontale'nin formasını giyen 39 yaşındaki Fransız golcü, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Gomis, kariyeri boyunca; Saint-Etienne, Troyes, Lyon, Swansea, Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale formaları giydi. Söz konusu takımlarda 637 maçta sahaya çıkan Gomis, 329 gol attı ve 70 asist yaptı.

Fransa Milli Takım formasını da 12 maçta giyen ve 3 kez gol sevinci yaşayan Gomis, kariyerinde toplamda 13 kupa kazandı.

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