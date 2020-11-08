Bafetimbi Gomis: 'İstanbul derbileri daha farklı'

Fransa'nın önemli derbilerinden Lyon - St. Etienne maçlarında iki takımın formasıyla görev yapan Bafetimbi Gomis, bu rekabeti Türkiye ile kıyasladı. Bafetimbi Gomis, İstanbul'da Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki rekabetin Fransa'dan çok farklı olduğunu anlattı.



Bafetimbi Gomis "Birçok derbide oynadım. Türkiye'de Galatasaray - Fenerbahçe ve Galatasaray - Beşiktaş derbilerine çıktım. Bu takımlar zaten aynı şehrin kulüpleri, her yıl İstanbul'da birbirlerine üstünlük kurmak için yarışan hırslı, iddialı kulüpler. Saint Etienne - Lyon derbisiyle, İstanbul derbilerini kıyaslayamayız. Saint Etienne ve Lyon, iki farklı şehrin iki kulübü." dedi.



Açıklamalarına devam eden Gomis "Saint Etienne - Lyon'u şöyle anlatabiliriz; genellikle daha mütevazı insanlar olan Stephanois ile daha burjuva Lyonnais arasında oynanan bir derbi diyebiliriz. Lyon ipeği, zenginliği ve gösterişiyle büyük şehri temsil eder. Daha fazla kaynağı, altyapısı ve 30 yıldır aynı başkanı olan bir kulüp. St Etienne ise kendi değerleriyle, kendi imkanlarıyla bir şey yapmaya çalışan bir kulüp." diye konuştu.



