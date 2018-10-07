Bafetimbi Gomis ısınırken sakatlandı!

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Al Hilal formasıyla çıkacağı maç öncesinde ısınırken sakatlandı.
Al Hilal'in resmi sitesinden yapılan açıklamada; Gomis'in tedavi programını belirlemek için testler yapılacağı ve önümüzdeki günlerde durumunun netleşeceği belirtildi.
Al Hilal'in Al Shabab ile oynayacağı maç öncesinde sakatlanan Bafetimbi Gomis'in yerine sahaya Gelmin Rivas çıktı.
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Al Hilal'in resmi sitesinden yapılan açıklamada; Gomis'in tedavi programını belirlemek için testler yapılacağı ve önümüzdeki günlerde durumunun netleşeceği belirtildi.
Al Hilal'in Al Shabab ile oynayacağı maç öncesinde sakatlanan Bafetimbi Gomis'in yerine sahaya Gelmin Rivas çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın