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Bafetimbi Gomis ısınırken sakatlandı!

Al Hilal'in Al Shabab Riyadh ile oynadığı maç öncesinde Bafetimbi Gomis sakatlık geçirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Bafetimbi Gomis ısınırken sakatlandı!
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07 Ekim 2018 00:22
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Al Hilal formasıyla çıkacağı maç öncesinde ısınırken sakatlandı.

Al Hilal'in resmi sitesinden yapılan açıklamada; Gomis'in tedavi programını belirlemek için testler yapılacağı ve önümüzdeki günlerde durumunun netleşeceği belirtildi.

Al Hilal'in Al Shabab ile oynayacağı maç öncesinde sakatlanan Bafetimbi Gomis'in yerine sahaya Gelmin Rivas çıktı.

 

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