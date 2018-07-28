Aziz Yıldırım: 'Pazartesi gününü bekleyin! Ali Koç, yalan söylüyor!'

Fenerbahçe'de Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası giderek büyüyor. Sarı-Lacivertli kulübün yeni başkanı Ali Koç'un "Borca batık durumdayız" açıklamasına tepki gösteren Aziz Yıldırım'ın "Hiç batık şirket sermaye artırabilir mi? Yalan söylüyor" dediği öğrenildi. Yıldırım'ın yakın çevresine de "Pazartesi gününü bekleyin. Bakın neler olacak" dediği ifade edildi.
KOÇ'TAN HAMLE!
Ali Koç'un taraftarı yanlış yönlendirdiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları da "Ali Koç'u da birileri fena dolduruyor. Büyük yanlış yapıyor. Bu işin hukuksal boyutları da olacak" dediği ifade edildi.
Aziz Yıldırım'ın hukukçularının inceleme başlattığını öğrenen Ali Koç da dün karşı hamle yaptı. FBTV'deki konuşmalarını KAP'a bildirdi. Bu arada "şike kumpas" davasına 27 Temmuz Cuma günü de devam edildi. Şike kumpas sanıklarının tahliye talepleri reddedilip tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
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KOÇ'TAN HAMLE!
Ali Koç'un taraftarı yanlış yönlendirdiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları da "Ali Koç'u da birileri fena dolduruyor. Büyük yanlış yapıyor. Bu işin hukuksal boyutları da olacak" dediği ifade edildi.
Aziz Yıldırım'ın hukukçularının inceleme başlattığını öğrenen Ali Koç da dün karşı hamle yaptı. FBTV'deki konuşmalarını KAP'a bildirdi. Bu arada "şike kumpas" davasına 27 Temmuz Cuma günü de devam edildi. Şike kumpas sanıklarının tahliye talepleri reddedilip tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın