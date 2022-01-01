Kylian Mbappe'den kötü haber!

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Avusturya maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Kylian Mbappe için, "Muhtemelen burnu kırıldı" dedi.

Kylian Mbappe'den kötü haber!
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, EURO2024'te Avusturya ile oynadıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

Deschamps, sakatlanan ve oyundan çıkan Kylian Mbappe için, "Muhtemelen burnu kırıldı." ifadelerini kullandı.

Fransız teknik adam, "Burnu hiç iyi durumda değil, durumunu göreceğiz. Açıkçası bu gecenin olumsuz yanı bu. Bizim için can sıkıcı bir durum." dedi.

MASKEYLE OYNAYABİLİR

L'Equipe'te yer alan habere göre, Kylian Mbappe, burnunda oluşan kırık nedeniyle Düsseldorf'ta ameliyat edilecek. Mbappe'nin turnuvanın kalan bölümünde maskeyle sahaya çıkması bekleniyor.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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