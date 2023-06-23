Aziz Yıldırım: 'Arda'yı tut, Mourinho'yu getir'

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Arda Güler ve yeni teknik direktör konusunda flaş açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Geçen söyledim yine tavsiye veriyorum: Arda'yı tut, yanına Kuytlar, Ortegalar, Tuncaylar, Hooijdonklar gibi yıldızlar al. Fenerbahçe'nin geleceğini kur." ifadelerini kullandı.
"Sizin gönlünüzde yatan bir teknik direktör var mı?" sorusuna Yıldırım, "Var, Jose Mourinho. Şaka bir yana ben buna karışamam. Yeni Teknik direktör yönetimin tasarrufunda olan bir şey. Bir şey söylemek yanlış olur." şeklinde konuştu.
Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Geçen söyledim yine tavsiye veriyorum: Arda'yı tut, yanına Kuytlar, Ortegalar, Tuncaylar, Hooijdonklar gibi yıldızlar al. Fenerbahçe'nin geleceğini kur." ifadelerini kullandı.
"Sizin gönlünüzde yatan bir teknik direktör var mı?" sorusuna Yıldırım, "Var, Jose Mourinho. Şaka bir yana ben buna karışamam. Yeni Teknik direktör yönetimin tasarrufunda olan bir şey. Bir şey söylemek yanlış olur." şeklinde konuştu.
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