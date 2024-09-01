Ayvalıkgücü'nde takviyeler sürüyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde 3 isimle daha anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Ayvalıkgücü'nde takviyeler sürüyor
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01 Eylül 2024 13:13
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor, dış transferde 3 isimle daha el sıkıştı.

Kırmızı-beyazlılar, son olarak Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Diyarbakırspor forması giyen 28 yaşındaki eski oyuncusu Melik Yeğin, Gümüşhane Sportif'ten 20 yaşındaki santrfor Yusuf Kerem Kalkandere ve BAL ekibi Kaynaşlı Belediyespor'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Boz ile sözleşme imzaladı. Yusuf ve Emirhan'ın teknik ekip tarafından uzun süredir takip edildiği belirtildi
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