Portland Trail Blazers pivotu Deandre Ayton, sezonun başlarında yaşadığı zorlukları düzgün bir yatakta uyumamış olmasına bağladı.



Phoenix Suns'tan takas edildikten sonra bu sezonun başında Portland'daki hayatına alışmakta zorlanan Ayton'ın yalnızca saha içinde değil, saha dışında da sıkıntı yaşadığı bir nokta olduğu ortaya çıktı.



Muhabirlere konuşan Ayton, yeni bir şehirde karşılaştığı bazı zorlukları anlatırken; bunların arasında bir süre şişme yatakta uyumuş olmasına da değindi:



"Vücudum kendi vücudum gibi değildi. Uyum sağlama sürecinin insani farkları unutuluyor. Uyanırken rahat olmak bile önemli. Uzun süredir yatağım yoktu. Şişme yataktaydım. Buna bir çözüm bulmaya çalışıyordum."



Portland'da 2023-24 sezonunun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Ayton, bu yıl sakatlıklar nedeniyle sadece 45 maçla sınırlı kalmıştı.



Ayton, NBA All-Star arası öncesinde 37 maç boyunca sadece 13,8 sayı, 10,4 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakalarken, bu mola sonrasında oynadığı sekiz maçta 24.5 sayı, 14.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakaladı.





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