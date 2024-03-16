Aytaç Kara'dan Galatasaray maçı ve milli takım açıklaması!

Süper Lig'de bu sezonki performansıyla parmak ısırtan Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, Haber Global'e konuştu.Tabii ki böyle goller atmak takımıma katkı sağlamak benim için hem gurur verici hem keyifli çünkü çok güzel bir sezon geçiyor kendi açımdan ve takım açısından. Kalan haftalarda da her maç üstüne koyarak devam etmek istiyorum. Keyifli günlerimiz oluyor antrenmanlarımız çok keyifli. Kişisel olarakta kendimi her antrenman her maç geliştirmeye çalışıyorum. Her şey çok güzel gidiyor.Dediğin gibi Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra birkaç maça çıkmıştım zaten. Tabii ki de artık oynadığınız takım sizin her şeyiniz oluyor. Kasımpaşa'da da ben çok güzel günler geçirip Galatasaray'a gitmiştim tekrardan kaldığım yerden devam ediyorum. Ekstra bir hissim yok. Her maça nasıl zorlu bir şekilde hazırlanıyorsak yine aynı şekilde hazırlanacağız. O duygular artık profesyonel olduğunuz için saha içinde kalmıyor. Sadece zorlu bir maça çıkacağımızı biliyorum.Asla öyle bir şey olamaz. Hiçbir futbolcu böyle bir şey düşünemez. Çünkü her zaman oynadığı takımı, kendi performansını bir üst seviyeye çıkarmak ister. Bu oynadığı büyük takımlara karşı daha çok ön planda olur. Futbolcu da bunun bilincindedir. Artık sosyal medya gerçekten o kadar kötü yönetiliyor ki bu tarz durumlarda insanlar ailesini, arkadaşlarını düşünmeksizin iftiralar, yalanlar atabiliyorlar. Çok kötü bir durum bu. İnşallah bu da düzelir mi bilmem ama düzelir diye düşünüyorum.Kişiden kişiye değiştiğini düşünüyorum. Sonuçta senelerde 13-14 senedir Süper Lig'de futbol oynuyorum beni bilen hocalarım, teknik direktörlerim, başkanlarım, yöneticiler, takım arkadaşlarım olduğu için ben kendimden tamamen eminim. Hiçbir sıkıntım yok. Ama tabi ki etkilenen arkadaşlarım oluyor. Onlar için kötü bir durum. Sosyal medyayı iyi kullanmak lazım artık aslında ama öyle bir ihtimal olmayacağını da biliyorum.Biz arkadaşlarımızla da konuşurken maç maç gitmeye çalışıyoruz. Her maç bir galibiyet alıp tekrar diğer maçı düşünmek istiyoruz. İçimizde tabi ki ufak ufak Avrupa ışığı oluyor. Çünkü gerçekten bu sezon hem futbol olarak hem mücadele olarak iyi işler yapan bir Kasımpaşa var. Sivasspor daha önce Avrupa'ya gidip o tarz yerlerde oynadı. Kasımpaşa neden oynamasın? Bizimde tabi ki ufak hedeflerimiz var ama önce maç maç gitmeye çalışıyoruz ondan sonra oraya kavuşacağımızı düşünüyorum ben kendi açımdan.Kendi kişisel olarak futbol oynadığım her zaman hayallerim hiçbir zaman bitmez. Tabi ki Avrupa'da oynama hayalim var. Bunun içinde gereken her şeyi yaptığımı düşünüyorum saha içinde.Ben her zaman çalışkan bir oyuncuyum. Ekstra üstüne koyan ve her antrenman en iyisini yapmaya çalışan, her maç üstüne koyarak devam etmeye çalışan bir oyuncuyum. Tabi ki hayallerim var. A milli takıma dönmek istediğimi söyledim ki bence bu seneki performansımla bunu hakettiğimi düşünüyorum. Kadro açıklanınca olmadığımı gördüm ve tabi ki bir üzüntü oldu çünkü orası için gereken performansı verdiğimi düşünüyorum ben. Olabilir bunlar var futbolda. Hiçbir zaman hayallerimiz, hedeflerimiz bitmez. Biz kaldığımız yerden çok daha iyi bir şekilde çalışmaya devam edip bir gün tekrar o formayı giymek nasip olur diye düşünüyorum.Bence en çok zorlandığımız maç olmadı diye düşünüyorum. Oynadığımız maçlara bakılırsa 29 haftalık gerçekten iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Zorlu maçlar tabi oldu ama zorlandığımız bir rakip olmadı diye düşünüyorum.Herkesin bildiği bir şey Bursaspor'un yeri bende çok ayrı. Orada yaşadığım 1 senelik dönemde benim için unutulmazdı. Kalbimin her zaman en değerli köşesinde. Bursaspor'u unutamam. O zaman ki hayal kırıklığımı hiçbir zaman unutamam.Takım olarak değerlendirirsek her takımın bir hedefi olabilir. Altta düşmemeye oynayan takımın düşmemek için bir hedefi var. Ortada olanların yerini garantilemesi için bir hedefi var. Bizim Avrupa'ya gitme hedefimiz var. Aramızdaki puan farkı 3-6 puan. Birinci olmak isteyen takımın amacı belli şampiyon olmak. Bence her takım için bir hedef var. Ligimiz gerçekten her hafta maçlar olarak heyecanlı geçiyor diyebilirim.Bazıları için bu genellikle ilk 2 arasında sürekli oynanan maçların heyecanı kalmadı denebiliyor.O yorumlar aslında farklı şekilde yorumlanabiliyor ama ben şimdi oraya girmek istemiyorum.Futbolcuların büyük maçlara çıkarken ekstra motivasyona ihtiyacı yok diye düşünüyorum maç zaten motive ediyor. Fenerbahçe maçı öncesinde de şampiyonluğa oynayan atmosferi iyi olan, çok iyi oyuncuları olan bir takıma karşı gideceğiz ama biz yine sahanın içinde en iyisini ve elimizden geleni yapacağız demiştim Galatasaray maçı içinde aynısını söylüyorum. Çok iyi oyuncuları olan, çok iyi takımı olan ve iyi futbol oynayan bir takımla maça çıkacağız. Biz yine Kasımpaşa olarak iyi futbol oynamaya çalışan, iyi mücadele eden bir takım olarak sahada olacağız. Arkadaşlarıma ve ekibimize güveniyoruz. Futbol olarak güzel bir maç izleyecek herkes. Pazar günü gerekeni yapacağımızı düşünüyorum inşallah 3 puanı alan taraf biz oluruz."