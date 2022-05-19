Ayşe Çağırır: 'Çok mutlu ve gururluyum'

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda altın madalya kazanan milli boksör Ayşe Çağırır, çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda finalde Kazak boksör Alua Balkibekova'yı yenerek şampiyon olan Ayşe Çağırır, madalya töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Zorlu bir hazırlık sürecinin sonucunu aldığını aktaran milli boksör, "Çok mutlu ve gururluyum. Heyecandan dolayı konuşmakta bile zorlanıyorum. Hala o anı yaşıyorum. Zor bir mücadele verdim. Uzun bir süreç geçirdik. Yaklaşık 6 aydır kamptaydık. Sakatlıklarımız, ağladığımız veya güldüğümüz günler oldu ama hepsine değdi. Bu emekleri taçlandırdık. Ülkeme bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Bu altın madalyayı ülkeme armağan ediyorum." diye konuştu.



Antrenörü İsa Daştan'a teşekkür eden Ayşe, "Beni yetiştiren antrenör İsa Daştan ile çok savaştık, mücadele verdik. Düştük kalktık ama en sonunda bu zaferi kazandık." ifadelerini kullandı.





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