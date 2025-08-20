20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Aykut Kocaman ve Cristian Baroni'den fotoğraf!

Benfica maçı için İstanbul'a gelen eski Fenerbahçe futbolcusu Cristian Baroni, Aykut Kocaman ile bir araya geldi.

calendar 20 Ağustos 2025 18:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Aykut Kocaman ve Cristian Baroni'den fotoğraf!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Benfica'yı konuk edecek.

Mücadele öncesinde Sarı-Lacivertli taraftarları sevindiren bir fotoğraf paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı orta sahası Cristian Baroni, kulübün efsane isimlerinden ve kendisinin eski teknik direktörü olan Aykut Kocaman ile buluştu.


 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
