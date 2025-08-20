Aykut Kocaman ve Cristian Baroni'den fotoğraf!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Benfica'yı konuk edecek.
Mücadele öncesinde Sarı-Lacivertli taraftarları sevindiren bir fotoğraf paylaşıldı.
Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı orta sahası Cristian Baroni, kulübün efsane isimlerinden ve kendisinin eski teknik direktörü olan Aykut Kocaman ile buluştu.
