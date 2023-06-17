Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türk bir teknik adamla anlaşacaklarını açıklamasının ardından sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman flaş bir açıklama yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması!
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17 Haziran 2023 16:47
Son güncelleme 17 Haziran 2023 16:48
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türk bir teknik adamla anlaşacaklarını açıklamasının ardından flaş bir açıklama yapıldı.

Sarı lacivertli takımın eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Aykut Kocaman TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Gelişmelerden haberim yok." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ NE DEDİ?

Ali Koç teknik direktör konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız." şeklinde konuştu.

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