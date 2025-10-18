Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, güzel bir oyunla 3 puan elde ettiklerini söyledi.
Çakmaklı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Aykut Çakmaklı, Beşiktaş karşısında iyi oynadıklarını belirterek, "Güzel bir oyunla 3 puan aldık. Oyuncu kadromuzu ve teknik heyetimizi kutluyorum. Bu galibiyeti camiamıza armağan ediyorum." diye konuştu.
Lige kötü başladıklarını hatırlatan Çakmaklı, "İlk 5 maçta galibiyet alamadık. Son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve futbol olarak da üstüne koyarak devam ediyoruz. Biz 102 yıllık köklü bir kulübüz. Kulübümüzün gereksinimlerini de göz ardı etmeyerek Gençlerbirliği'ni yakışır biçimde kulübümüzü yönetmek istiyoruz ve yönetmeye de çalışıyoruz. Bir kongre kararı aldık. Kongremiz de camiamıza yakışır bir kongre olacak. Biz kongreye kadar önümüzdeki 3 maçı da kazanıp, milli maç arasına kadar 4'te 4 hedefimiz var. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah iyi sonuçlar alacağız. Gençlerbirliği yönetimine en yakışır sonuçla da sürecin devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Bir basın mensubunun "Milli aradan önceki Gençlerbirliği ile bugün sahada gördüğümüz Gençlerbirliği arasında çok büyük fark vardı. Milli arada Gençlerbirliği'nde neler değişti?" sorusuna Çakmaklı, şu yanıtı verdi:
"Başkanımız değişti. Bence en büyük etki o oldu. Sayın Mehmet Kaya'nın enerjisi, pozitifliği ve güler yüzlülüğüyle beraber yeni bir döneme başladık. Biz de yönetim olarak onun etrafında kenetlendik. Camiamızdan isteğimiz bize güvensinler, bize inansınlar, bizim etrafımızda kenetlensinler. Biz Gençlerbirliği'ni bu sene hak ettiğimiz yerde, Süper Lig'de kalıcı olmasını sağlayıp bundan sonraki yıllarda da üstüne koyarak devam etmek istiyoruz."
Aykut Çakmaklı: "Güzel bir oyunla 3 puan aldık"
Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, Beşiktaş maçının ardından konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, güzel bir oyunla 3 puan elde ettiklerini söyledi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray yönetiminden 40 milyon euroluk operasyon!
-
9
Genesio'dan Berke Özer için açıklama: "Berke ile konuştum..."
-
8
Van Dijk: "Büyük bir kalite kaybettik"
-
7
Beşiktaş, iki transferde sona yaklaştı!
-
6
Galatasaray'da ibra kararı!
-
5
Hakan Bilal Kutlualp: "Bunları açıklayın!"
-
4
Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'ın sözlerine sert tepki: Ortalık karıştı!
-
3
Fenerbahçe'de tarihi Yüksek Divan Kurulu'nda yaşananlar!
-
2
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında ilginç diyalog
-
1
RAMS Başakşehir - Galatasaray: 11'ler
- 21:38 Antony son dakikada sahneye çıktı, bir puanı kurtardı!
- 21:32 Arsenal, liderliği Batı Londra'da bırakmadı
- 21:30 Leroy Sane, aradan fırtına gibi döndü!
- 21:24 Bayern Münih, Dortmund'u iki golle geçti!
- 21:21 Başakşehir'in golü VAR'dan döndü
- 21:03 Napoli'yi eski aşk yıktı! Giovanni Simeone
- 20:58 Çorum FK'den dört gollü net galibiyet!
- 20:32 Aykut Çakmaklı: "Güzel bir oyunla 3 puan aldık"
- 20:19 Hüseyin Eroğlu: "Beşiktaş'ı bu atmosferde yenmek değerli"
- 20:19 Galatasaray'da Okan Buruk'a sarı kart!
- 20:04 Recep Uçar: "Kötü oyun ve kötü mücadele"
- 19:58 Nice, evinde Lyon'u 3 golle geçti!
- 19:49 İlhan Palut: "1 puanı hak etmiştik"
- 19:49 Fatih Tekke: "Daha iyi olmalıyız"
- 19:48 Galatasaray Daikin, Kuzeyboru'ya set vermeden kazandı!
- 19:46 Welbeck şov yaptı, Brighton Newcastle'ı devirdi!
- 19:39 Metehan Mimaroğlu: "Beşiktaş'ı burada yenmek herkese nasip olmaz"
- 19:33 Franco Tongya: "Beşiktaş'a karşı vazgeçmedik"
- 19:30 Okan Buruk: "Birçok oyuncuyu dinlendirdik"
- 19:29 Sergen Yalçın: "Kabul edilebilir bir durum değil"
- 19:21 Rıdvan Yılmaz: "Konuşmayacağım"
- 19:18 Barcelona, El Clasico öncesi moral buldu
- 19:16 Sunderland, Vitor Pereira'nın galibiyet hasretini sürdürdü!
- 19:03 Hull City giderek toparlıyor
- 19:00 Beşiktaş'a milli ara sonrası büyük yıkım!
- 18:58 Erling Haaland futbolu kırdı!
- 18:56 Trabzonspor'dan ligde seri!
- 18:49 Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde 3'te 3 yaptı!
- 18:48 RAMS Başakşehir - Galatasaray: 11'ler
- 18:40 Vakıfbank, Beşiktaş'a karşı set vermeden galip!
- 18:34 Bayer Leverkusen seriye ara vermedi
- 18:27 Stuttgart, aradan galibiyetle döndü
- 18:25 Leipzig, Baumgartner ile üç puanı kaptı!
- 18:20 Cengiz Ünder, 11 başladığı ilk maçta golünü attı!
- 18:14 Beşiktaş'ta Svensson, iki maç sonra yeniden formanın sahibi
- 18:09 Rıdvan Yılmaz'dan 1259 gün sonra bir ilk!
- 18:08 Selçuk İnan: "Zor bir deplasmanda kazandık"
- 18:06 Fenerbahçe Opet, Kocaeli deplasmanında hata yapmadı!
- 17:55 Sakaryaspor'dan 6 gollü galibiyet
- 17:35 Karşıyaka, Bosna Hersekli basketbolcu Nemanja Gordic'i transfer etti
- 17:14 Bodo/Glimt, Galatasaray öncesi farklı kazandı!
- 17:12 Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'a set vermedi!
- 17:09 Van Spor - Pendikspor maçında eşitlik!
- 17:08 Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonluğuna son 1 yarış!
- 17:03 Vedat Muriqi attı, Sevilla yıkıldı!
- 17:02 Manisa'da kazanan çıkmadı
- 16:50 Nottingham Forest'ta Ange Postecoglou ile yollar ayrıldı
- 16:47 Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa tepki!
- 16:41 Beşiktaş GAİN, galibiyet serisini sürdürdü!
- 16:35 Belçika'da maç tatil: Hakeme madde atıldı!
- 16:32 Kocaelispor, galibiyeti sevdi! Tayfur Bingöl şov yaptı
- 16:31 Anadolu Efes'e Georgios Papagiannis'ten kötü haber!
- 16:29 Chelsea, üç puanı üç golle aldı!
- 16:18 Emircan Haney'den tarihi başarı!
- 16:14 Süper Lig'den teklif aldı mı? Albert Riera açıkladı!
- 16:04 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 11'ler
- 15:52 Beşiktaş - Gençlerbirliği: 11'ler
- 15:42 Fenerbahçe'de tarihi Yüksek Divan Kurulu'nda yaşananlar!
- 15:19 Samsunspor, Kayseri deplasmanında!
- 15:15 Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkanlığı seçimi!
Bayern Münih, Dortmund'u iki golle geçti!
Sunderland, Vitor Pereira'nın galibiyet hasretini sürdürdü!
Erling Haaland futbolu kırdı!
Bayer Leverkusen seriye ara vermedi
Stuttgart, aradan galibiyetle döndü
Vedat Muriqi attı, Sevilla yıkıldı!
Nottingham Forest'ta Ange Postecoglou ile yollar ayrıldı
Chelsea, üç puanı üç golle aldı!
Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a büyük övgü: "Daha yeteneklisi yok!"
Mönchengladbach'ta kan kaybı devam ediyor
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|9
|8
|1
|0
|22
|4
|25
|2
|Trabzonspor
|9
|6
|2
|1
|15
|7
|20
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|8
|3
|2
|3
|15
|12
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|8
|2
|2
|4
|10
|13
|8
|13
|Gençlerbirliği
|9
|2
|2
|5
|9
|13
|8
|14
|Kocaelispor
|9
|2
|2
|5
|8
|14
|8
|15
|Başakşehir
|8
|1
|3
|4
|7
|9
|6
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3