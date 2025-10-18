18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
1-2
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
1-275'
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
3-2
18 Ekim
Angers-AS Monaco
0-180'
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
3-3
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
2-1
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
3-1
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
0-09'
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
2-3
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
2-1
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
2-0
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-1
18 Ekim
Sheffield United-Watford
1-0
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
1-0
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
2-1
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
0-0
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
1-0
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
2-1
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
1-2
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-6
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
1-4
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
1-1
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
2-2
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
3-4
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
2-1
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-3
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-0
18 Ekim
Brighton-Newcastle
2-1
18 Ekim
Burnley-Leeds United
2-0
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
3-3
18 Ekim
M.City-Everton
2-0
18 Ekim
Sunderland-Wolves
2-0
18 Ekim
Fulham-Arsenal
0-1
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
2-1
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
2-2
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Aykut Çakmaklı: "Güzel bir oyunla 3 puan aldık"

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

calendar 18 Ekim 2025 20:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aykut Çakmaklı: 'Güzel bir oyunla 3 puan aldık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, güzel bir oyunla 3 puan elde ettiklerini söyledi.

Çakmaklı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aykut Çakmaklı, Beşiktaş karşısında iyi oynadıklarını belirterek, "Güzel bir oyunla 3 puan aldık. Oyuncu kadromuzu ve teknik heyetimizi kutluyorum. Bu galibiyeti camiamıza armağan ediyorum." diye konuştu.

Lige kötü başladıklarını hatırlatan Çakmaklı, "İlk 5 maçta galibiyet alamadık. Son 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve futbol olarak da üstüne koyarak devam ediyoruz. Biz 102 yıllık köklü bir kulübüz. Kulübümüzün gereksinimlerini de göz ardı etmeyerek Gençlerbirliği'ni yakışır biçimde kulübümüzü yönetmek istiyoruz ve yönetmeye de çalışıyoruz. Bir kongre kararı aldık. Kongremiz de camiamıza yakışır bir kongre olacak. Biz kongreye kadar önümüzdeki 3 maçı da kazanıp, milli maç arasına kadar 4'te 4 hedefimiz var. Takımımıza güveniyoruz. İnşallah iyi sonuçlar alacağız. Gençlerbirliği yönetimine en yakışır sonuçla da sürecin devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 

Bir basın mensubunun "Milli aradan önceki Gençlerbirliği ile bugün sahada gördüğümüz Gençlerbirliği arasında çok büyük fark vardı. Milli arada Gençlerbirliği'nde neler değişti?" sorusuna Çakmaklı, şu yanıtı verdi:

"Başkanımız değişti. Bence en büyük etki o oldu. Sayın Mehmet Kaya'nın enerjisi, pozitifliği ve güler yüzlülüğüyle beraber yeni bir döneme başladık. Biz de yönetim olarak onun etrafında kenetlendik. Camiamızdan isteğimiz bize güvensinler, bize inansınlar, bizim etrafımızda kenetlensinler. Biz Gençlerbirliği'ni bu sene hak ettiğimiz yerde, Süper Lig'de kalıcı olmasını sağlayıp bundan sonraki yıllarda da üstüne koyarak devam etmek istiyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.