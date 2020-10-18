Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'da birinci oldu

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın Belçika'da gerçekleştirilen dördüncü ayağın ikinci yarışında birinci oldu.
Belçika'daki Spa-Francorchamps'ta koşulan ilk yarışı ikinci sırada geçen Ayhancan Güven, hafta sonunun ikinci yarışında ise zafere ulaştı.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, baştan sona lider götürdüğü yarışı en yakın rakibine 3.4 saniye fark atarak damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu.
Şampiyonanın beşinci ve son ayağı 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Barselona'da koşulacak.
Belçika'daki Spa-Francorchamps'ta koşulan ilk yarışı ikinci sırada geçen Ayhancan Güven, hafta sonunun ikinci yarışında ise zafere ulaştı.
Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, baştan sona lider götürdüğü yarışı en yakın rakibine 3.4 saniye fark atarak damalı bayrağın altından geçen ilk pilot oldu.
Şampiyonanın beşinci ve son ayağı 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Barselona'da koşulacak.