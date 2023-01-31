AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final programı açıklandı

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final maçlarının programı şöyle:
15 Şubat Çarşamba
17.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)
17.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (TVF Burhan Felek Vestel)
7 Mart Salı
Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Burhan Felek Vestel)
8 Mart Çarşamba
VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (Vakıfbank)
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakalarını kazanan takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final maçlarının programı şöyle:
15 Şubat Çarşamba
17.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)
17.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (TVF Burhan Felek Vestel)
7 Mart Salı
Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Burhan Felek Vestel)
8 Mart Çarşamba
VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (Vakıfbank)
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakalarını kazanan takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.
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