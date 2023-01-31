AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final programı açıklandı

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda çeyrek final maçlarının tarihleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final programı açıklandı
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31 Ocak 2023 15:10
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda çeyrek final maçlarının tarihleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final maçlarının programı şöyle:

15 Şubat Çarşamba

17.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)

17.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (TVF Burhan Felek Vestel)

7 Mart Salı

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Burhan Felek Vestel)

8 Mart Çarşamba

VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (Vakıfbank)

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakalarını kazanan takımlar, Dörtlü Final'e yükselecek.

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