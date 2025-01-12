Avustralya Açık'ta Zheng ve Ruud tur atladı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Çinli Qinwen Zheng ve Norveçli Casper Ruud, ikinci tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avustralya Açık'ta Zheng ve Ruud tur atladı
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12 Ocak 2025 14:21
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Çinli Qinwen Zheng ve Norveçli Casper Ruud, ikinci tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuva, sabah seansı maçlarıyla başladı.

Tek kadınlarda geçen yılın finalisti Zheng (5 numaralı seribaşı), Rumen Anca Todoni'yi 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Kadınlarda Rus Mirra Andreeva (14), Çek Marie Bouzkova'yı 6-3 ve Hırvat Donna Vekic (18), Fransız Diane Parry'yi 6-4 biten ikişer setle 2-0 mağlup etti.

Beş sete giden tek erkekler ilk tur maçında ise Casper Ruud (6), İspanyol Jaume Munar'a karşı 6-3, 1-6, 7-5, 2-6 ve 6-1 sona eren setlerle 3-2 galip geldi.

Erkeklerde Fransız Arthur Fils (20), Fin Otto Virtanen'i 3-1 (3-6, 7-6, 6-4, 6-4) ve Japon Kei Nishikori, Brezilyalı Thiago Monteiro'yu 3-2'lik (4-6, 6-7, 7-5, 6-2, 6-3) skorla geçti.

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