Avustralya Açık'ta Swiatek ve Tsitsipas 4. tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek ve tek erkeklerin 3 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas 4. tura çıktı.Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gününde 3. tur maçları başladı.Tek kadınlarda 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Polonyalı Swiatek, elemelerden gelen dünya 100 numarası İspanyol Cristina Bucsa'yı 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.ABD'li Jessica Pegula (3 numaralı seribaşı), klasmanın 61. sırasındaki Ukraynalı Marta Kostyuk karşısında 6-0 ve 6-2 biten setlerle 2-0 galip geldi.Geçen yıl Fransa Açık'ta final oynayan 18 yaşındaki ABD'li Coco Gauff (7), aynı ülkeden dünya 41 numarası Bernarda Pera'yı 2-0'lık (6-3, 6-2) skorla geçti.Kadınlarda Letonyalı Jelena Ostapenko (17), Ukraynalı Kateryna Baindl'ı 2-0 (6-3, 6-0), Kazak Elena Rybakina (22), ABD'li Danielle Collins'i 2-1 (6-2, 5-7, 6-2), Çek Barbora Krejcikova (20) ise Ukraynalı Anhelina Kalinina'yı 2-0 (6-2, 6-3) yenerek 4. tura yükseldi.Dördüncü turda Swiatek-Rybakina, Ostapenko-Gauff ve Pegula-Krejcikova maçları yapılacak.Tek erkeklerde sabah seansı maçlarında korta çıkan favori tenisçiler, adlarını 4. tura yazdırdı.Turnuvada 3 kez yarı final oynayan Yunan Tsitsipas, dünya 63 numarası Hollandalı Tallon Griekspoor'u 3-0 (6-2, 7-6, 6-3) yendi.Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime (6), Arjantinli Francisco Cerundolo (28) karşısında 6-1, 3-6, 6-1 ve 6-4 sona eren setlerle 3-1 kazandı.Erkeklerde İtalyan Jannik Sinner (15), Macar Marton Fucsovics'i 3-2 (4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0), Japon Yoshihito Nishioka (31) ise ABD'li Mackenzie Mcdonald'ı 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) mağlup ederek 4. tura kaldı.Tsitsipas'ın Sinner ile eşleştiği 4. turda Auger-Aliassime'in rakibi Cameron Norrie-Jiri Lehecka maçının galibi, Nishioka'nın rakibi de Karen Khachanov-Frances Tiafoe eşleşmesinin kazananı olacak.