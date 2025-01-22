Avustralya Açık'ta Iga Swiatek yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Polonyalı Iga Swiatek, yarı finale çıktı.

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Avustralya Açık'ta Iga Swiatek yarı finale çıktı
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22 Ocak 2025 12:30
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Polonyalı Iga Swiatek, yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün sabah seansında çeyrek final maçlarına devam edildi.

Beş kez grand slam şampiyonu tek kadınların 2 numaralı seribaşı Swiatek, ABD'li Emma Navarro'yu (8 numaralı seribaşı) 1 saat 29 dakika süren karşılaşmada 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

ABD'li 19 numaralı seribaşı Madison Keys ise Ukraynalı rakibi Elina Svitolina'yı (28) 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Swiatek ile Keys, yarı finalde karşı karşıya gelecek.

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