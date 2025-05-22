Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, Antalya'da başladı

Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, açılış töreniyle başladı.



Törene katılan Avrupa Yüzme Birliği Asbaşkanı Marco Troll, şampiyonadaki sporculara başarı diledi.



Törenin ardından ilk gün programında yer alan karma takım atlayışlarına geçildi. Şampiyonada, 23 ülkeden yaklaşık 100 sporcu hem bireysel hem de senkronize kategorilerde performanslarını sergileyecek.



Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştiriliyor.



Organizasyon, Türkiye'nin 1999 yılında İstanbul'da ev sahipliği yaptığı Avrupa Su Sporları Şampiyonası'ndan 26 yıl sonra atlama branşı özelindeki ilk Avrupa Şampiyonası özelliğini taşıyor.



Türkiye'yi milli yüzücüler Sude Köprülü, Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan temsil ediyor.



Su sporlarında Avrupa'nın en iyi atlayıcılarını ağırlayan şampiyona, 28 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.



