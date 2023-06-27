Avrupa Oyunları'nda bir sporcumuz daha veda etti

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda triatlon branşına kadınlarda milli sporcu Sinem Francisca Tous Servera, 37. oldu.



Krakow'daki Nowa Huta Gölü'nde düzenlenen triatlonda, sporcular sırasıyla yüzme (bin 500 metre), bisiklet (40 km) ve koşuda (8 km) yarıştı.



37. SIRADA BİTİRDİ



Milli sporcu, 48 sporcu içerisinde yarışı 2.05.11'lik derecesiyle 37. sırada tamamladı.



Altın madalyayı Norveçli Solveig Lovseth 1.57.06'lik derecesiyle elde etti. Gümüş madalyayı Avusturya'dan Julia Hauser 1.57.15, bronz madalyayı ise Belçika'dan Jolien Vermeylen 1.57.17'lik derecesiyle kazandı.





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