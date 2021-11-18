Avrupa'nın en yaşlı ligi; Süper Lig!

lig

AVRUPA LİGLERİ YAŞ ORTALAMASI SIRA ÜLKE ORT 1 Türkiye 27,78 2 Yunanistan 27,38 3 Kıbrıs Rum Kesimi 26,91 4 İspanya 26,71 5 İtalya 26,23 6 İskoçya 26,18 7 Çekya 25,98 8 İngiltere 25,91 9 Rusya 25,71 10 Almanya 25,5 11 Portekiz 25,22 12 Fransa 25,07 13 Belçika 24,93 14 Sırbistan 24,88 15 Ukrayna 24,82 16 İsviçre 24,81 17 Hırvatistan 24,43 18 Avusturya 24,38 19 Hollanda 24,35 20 Danimarka 24,18





SÜPER LİG YAŞ ORTALAMASI SIRA TAKIM YAŞ 1 Yeni Malatyaspor 25,88 2 Galatasaray 26,04 3 Göztepe 26,35 4 Fenerbahçe 26,84 5 Trabzonspor 27 6 Konyaspor 27,41 7 Giresunspor 27,45 8 Beşiktaş 27,57 9 Hatayspor 27,62 10 Adana Demirspor 27,95 11 Fatih Karagümrük 28 12 Antalyaspor 28 13 Gaziantep FK 28,04 14 Kasımpaşa 28,23 15 Çaykur Rizespor 28,36 16 Kayserispor 28,44 17 Altay 28,61 18 Alanyaspor 28,71 19 Başakşehir 28,95 20 Sivasspor 30,18





TAKIMLAR OYNAMA SÜRESİ 25 YAŞ ALTI 25 YAŞ VE ÜSTÜ Fenerbahçe 5781 dk - %49 6026 dk - % 51 Galatasaray 5577 dk - % 47,1 6272 dk. - % 52,9 Göztepe 3969 dk - % 33,6 7836 dk - % 66,4 Yeni Malatyaspor 3581 dk - % 30,2 8265 dk - % 69,8 Antalyaspor 3432 dk - % 28,9 8448 dk - % 71,1 Alanyaspor 2733 dk - % 23,2 9061 dk - % 76,8 Konyaspor 2463 dk - %20,7 9417 dk - % 79,3 Adana Demirspor 2360 dk - % 19,9 9506 dk - % 80,1 Beşiktaş 2272 dk - % 19,2 9562 dk - % 80,8 Başakşehir 2269 dk - % 19,1 9611 dk - % 80,9 Trabzonspor 2160 dk - % 18,3 9621 dk - % 81,7 Hatayspor 2036 dk - % 17,1 9844 dk - % 82,9 Fatih Karagümrük 1886 dk - % 15,9 9958 dk - % 84,1 Altay 1387 dk - % 11,7 10460 dk - % 88,3 Giresunspor 1364 dk - % 11,5 10463 dk - % 88,5 Çaykur Rizespor 1164 dk - % 9,9 10634 dk - % 90,1 Gaziantep FK 952 dk - % 8 10879 dk - % 92 Kasımpaşa 841 dk - % 7,1 11036 dk - % 92,9 Sivasspor 284 dk - % 2,4 11544 dk - % 97,6 Kayserispor 152 dk - % 1,3 11725 dk - % 98,7 TOPLAM 46663 dk - % 19,7 190168 dk - % 80,3

Süper Lig, 27,78 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en yaşlı ligi konumunda.UEFA ülke puanı klasmanındaki ilk 20 ülkede bu sezon yapılan maçlar baz alındığında, en yüksek yaş ortalaması Türkiye'ye ait.Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, toplamda 30 dakikanın üzerinde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,78 oldu.Türkiye'yi 27,38'lik ortalamayla Yunanistan takip ediyor.Türk ve Yunan ligi haricinde Avrupa'da 27'nin üzerinde yaş ortalamasına sahip lig bulunmuyor.En yaşlı lig klasmanının üçüncü sırasındaysa Kıbrıs Rum Kesimi var. Rum liginde forma giyen oyuncuların yaş ortalaması 26,91.Avrupa'nın en genç futbolcuları Danimarka'da top koşturuyor. Kuzey Avrupa ülkesinde 12 takımlı ligin yaş ortalaması 24,18.Hollanda ligi, 24,35'lik oranla Avrupa'nın en genç ikinci ligi olurken, 24,38'lik ortalamaya sahip Avusturya ligi klasmanda üçüncü sırada yer alıyor.Avrupa'nın 5 büyük ligi içinde İspanya La Liga, en yaşlı lig pozisyonunda bulunuyor. La Liga'da top koşturan futbolcuların yaş ortalaması 26,71.İtalya Serie A'nın 26,23, İngiltere Premier Lig'in 25,91 ve Almanya Bundesliga'nın 25,5'lik yaş ortalaması var.Fransa Ligue 1 ise 25,07'lik ortalamayla majör liglerin en genci olarak dikkati çekiyor.UEFA klasmanındaki ilk 20 ülke velerdeki yaş ortalamaları şöyle:Süper Lig'de bu sezon forma giyen futbolcular içinde yaş ortalaması en düşük kulüp Yeni Malatyaspor oldu. Sarı-siyahlı ekip, 25,88'lik değerle ligin en genç takımı konumunda yer alıyor.En genç takım sıralamasında ikinci sırada Galatasaray var. Sarı-kırmızılı ekibin yaş ortalaması 26,04."Dört büyükler"den Fenerbahçe 26,84'lük değer yakalarken, Trabzonspor 27, Beşiktaş ise 27,57'lik ortalamayla mücadele etti.Süper Lig'in en yaşlı ekibi ise 30,18'lik yaş ortalamasıyla Sivasspor oldu.Süper Lig'de geride kalan 12 haftada, 25 yaşından küçük futbolcuların oynama oranı yüzde 19,7'de kaldı.Ligdeki 20 takım, 25 yaşın altındaki oyunculara toplamda 46 bin 663 dakika şans tanıdı.Yaşı 25 ve üzerinde olan futbolcularsa toplamda 190 bin 168 dakika forma giyerek, yüzde 80,3'lük oynama oranına ulaştı.Fenerbahçe, 5 bin 781 dakikayla 25 yaşından küçük futbolculara en fazla süre veren takım konumunda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte bu oyuncuların oynama oranı yüzde 49 olarak gerçekleşti.Fenerbahçe'yi 5 bin 577 dakikayla Galatasaray takip ederken, üçüncü sıradaki Göztepe'nin 25 yaşına gelmemiş futbolculara verdiği süre 3 bin 969 dakika.Genç oyunculara (25 yaş altı) sadece 152 dakika süre veren Kayserispor, bu kategoride son sırada bulunuyor.Süper Lig'de 25 yaş altı ve 25 yaş üzerindeki oyuncuların oynama süreleri/oranları şöyle: