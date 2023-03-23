Avrupa'nın en genç milli takımı bizde

25.07'lik yaş ortalaması bulunan Türkiye, UEFA ülkeleri arasında son 1 yılın en genç takımı oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Avrupa'nın en genç milli takımı bizde
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23 Mart 2023 11:58
A Milli Futbol Takımımız, genç kadrosuyla unvan aldı…

CIES verilerine göre Ay-Yıldızlı ekibimiz, 15 Şubat 2022 ile 15 Mart 2023 tarihleri arasındaki maçlara çıkan kadrolar baz alındığında UEFA ülkeleri arasında en genç kadroya sahip takım oldu. Türkiye, 25.07'lik yaş ortalamasıyla FIFA ülkeleri içerisinde ise en genç 9. ekip durumunda.

Listede 22.82 ile lider konumundaki Bahama'yı 24.71 ortalama ile Endonezya, 24.74 ile ABD ve 24.88 ile Tacikistan Milli Takımı takip etti.

"Almanya'da oynarken hayalim Türkiye'ydi"

A Milli Takım'a ilk kez davet edilen Mehmet Can Aydın, Ay-Yıldızlı formayı giyeceği için gurur duyduğunu söyledi.

Schalke 04'ün oyuncusu olan 21 yaşındaki sağ bek, "Kendini hangi mevkide rahat hissediyorsun?" sorusuna, "Çok farklı pozisyonlarda oynayabiliyorum. Sağ bek ve orta sahada oynuyorum. Sonuçta hocamız karar verecek. Ben elimden geleni vereceğim. Benim için pozisyon önemli değil" yanıtını verdi. Almanya'da 6-7 sene oynadığını hatırlatan Mehmet Can, "Orada çok şey öğrendim ama hayalim hep Türkiye için oynamaktı" ifadelerini kullandı.

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