Avrupa kamuoyu hemfikir: 'Fenerbahçe'nin hakkı gasp edildi'

Rövanş öncesi birçok kişi Fenerbahçe'nin tur şansını düşük görse de, Jose Mourinho ve öğrencileri sahaya inanarak çıktı. Sarı-Lacviertliler, İskoçya'da rakibini baskı altına aldı, bulduğu gollerle maçı uzatmaya taşıdı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sayısız fırsattan yararlanamayan temsilcimiz, penaltı atışlarında şanssız bir şekilde elendi. Ancak sahadaki kararlılığı ve futboluyla büyük takdir topladı.
SAHADA HAKEM GADRİ VARDI
Maçın önüne geçen isimlerden biri hakem Espen Eskas oldu. Norveçli hakem, tartışmalı kararlarıyla Fenerbahçe'nin lehine verilecek net penaltıları es geçti, kritik anlarda ev sahibi ekibi kolladı.
Özellikle uzatma dakikalarında Mert Hakan Yandaş'a ceza sahasında yapılan müdahaleyi görmezden gelmesi büyük tepki çekti. Sadece Türkiye'de değil, dünya futbol kamuoyunda da bu pozisyon gündeme oturdu.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA YENİDEN KIRILAN UMUDU
Son yıllarda Avrupa'da büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe, üst üste üçüncü sezonda büyük hayal kırıklıkları yaşadı.
2023'te Sevilla'ya, 2024'te Olympiakos'a ve şimdi de Rangers'a şanssız şekilde elenen Kanarya, yine çeyrek finalin kapısından döndü. Önceki iki sezonda elendiği takımlar kupayı kazanırken, bu sezon da Rangers'ın Avrupa'daki yürüyüşü merak konusu olacak.
Sayısız fırsattan yararlanamayan temsilcimiz, penaltı atışlarında şanssız bir şekilde elendi. Ancak sahadaki kararlılığı ve futboluyla büyük takdir topladı.
SAHADA HAKEM GADRİ VARDI
Maçın önüne geçen isimlerden biri hakem Espen Eskas oldu. Norveçli hakem, tartışmalı kararlarıyla Fenerbahçe'nin lehine verilecek net penaltıları es geçti, kritik anlarda ev sahibi ekibi kolladı.
Özellikle uzatma dakikalarında Mert Hakan Yandaş'a ceza sahasında yapılan müdahaleyi görmezden gelmesi büyük tepki çekti. Sadece Türkiye'de değil, dünya futbol kamuoyunda da bu pozisyon gündeme oturdu.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA YENİDEN KIRILAN UMUDU
Son yıllarda Avrupa'da büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe, üst üste üçüncü sezonda büyük hayal kırıklıkları yaşadı.
2023'te Sevilla'ya, 2024'te Olympiakos'a ve şimdi de Rangers'a şanssız şekilde elenen Kanarya, yine çeyrek finalin kapısından döndü. Önceki iki sezonda elendiği takımlar kupayı kazanırken, bu sezon da Rangers'ın Avrupa'daki yürüyüşü merak konusu olacak.