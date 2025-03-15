Avrupa kamuoyu hemfikir: "Fenerbahçe'nin hakkı gasp edildi"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers karşısında tarihi bir geri dönüşe imza atmak üzereyken, Norveçli hakem Espen Eskas'ın tartışmalı kararlarıyla adeta engellendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Avrupa kamuoyu hemfikir: 'Fenerbahçe'nin hakkı gasp edildi'
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15 Mart 2025 11:33
Rövanş öncesi birçok kişi Fenerbahçe'nin tur şansını düşük görse de, Jose Mourinho ve öğrencileri sahaya inanarak çıktı. Sarı-Lacviertliler, İskoçya'da rakibini baskı altına aldı, bulduğu gollerle maçı uzatmaya taşıdı.

Sayısız fırsattan yararlanamayan temsilcimiz, penaltı atışlarında şanssız bir şekilde elendi. Ancak sahadaki kararlılığı ve futboluyla büyük takdir topladı.

SAHADA HAKEM GADRİ VARDI

Maçın önüne geçen isimlerden biri hakem Espen Eskas oldu. Norveçli hakem, tartışmalı kararlarıyla Fenerbahçe'nin lehine verilecek net penaltıları es geçti, kritik anlarda ev sahibi ekibi kolladı.

Özellikle uzatma dakikalarında Mert Hakan Yandaş'a ceza sahasında yapılan müdahaleyi görmezden gelmesi büyük tepki çekti. Sadece Türkiye'de değil, dünya futbol kamuoyunda da bu pozisyon gündeme oturdu.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA YENİDEN KIRILAN UMUDU

Son yıllarda Avrupa'da büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe, üst üste üçüncü sezonda büyük hayal kırıklıkları yaşadı.

2023'te Sevilla'ya, 2024'te Olympiakos'a ve şimdi de Rangers'a şanssız şekilde elenen Kanarya, yine çeyrek finalin kapısından döndü. Önceki iki sezonda elendiği takımlar kupayı kazanırken, bu sezon da Rangers'ın Avrupa'daki yürüyüşü merak konusu olacak.

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