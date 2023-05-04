Avrupa ikincisi Türk Telekom, Türkiye'ye geri döndü

Eurocup finalinde Gran Canaria'ya yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Türk Telekom, ülkeye döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa ikincisi Türk Telekom, Türkiye'ye geri döndü
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04 Mayıs 2023 16:23
7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya temsilcisi Gran Canaria ile karşılaşan Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü.

Türk Telekom, Las Palmas kentinde, organizasyonun finalinde Gran Canaria ile karşılaştı.

Rakibine 71-67 yenilen başkent ekibi, organizasyonu ikinci tamamladı.

Türk Telekom ve beraberindeki heyet, maçın ardından Las Palmas kentindeki havalimanından kalkan özel uçakla Ankara'ya ulaştı.

Mavi-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında 7 Mayıs Pazar günü sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak.

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