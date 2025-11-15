Avrupa devleri, Kees Smit'in peşinde!

AZ Alkmaar'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kees Smit, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında.Newcastle United'ın öncülük ettiği yarışa Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih de dahil oldu.Hollanda temsilcisi AZ, genç yıldızın transferine engel olmayacak ancak 25 milyon euro üzerinde bir bonservis talep ediyor. Bu rakam, kulüp tarihinin en yüksek satışı olacak. AZ'nin mevcut rekoru, Tijjani Reijnders'ın 24.8 milyon euro AC Milan'a transfer olmasıyla kırılmıştı.Sky Sports News'e göre Kees Smit, mümkün olan en kısa sürede kendini en üst seviyede test etmeye istekli. Hollanda U21 milli oyuncusu, 2028 yazına kadar AZ ile sözleşme altında.Genç yıldız, bu sezon AZ formasıyla 2 gol ve 4 asist üreterek Avrupa kulüplerinin ilgisini daha da artırmış durumda.