15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Avrupa devleri, Kees Smit'in peşinde!

AZ Alkmaar forması giyen Kees Smit, Avrupa devlerinin radarına girdi.

calendar 15 Kasım 2025 18:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Avrupa devleri, Kees Smit'in peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



AZ Alkmaar'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kees Smit, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında.

Newcastle United'ın öncülük ettiği yarışa Real Madrid, Barcelona ve Bayern Münih de dahil oldu.

AZ ALKMAAR REKOR BEKLİYOR


Hollanda temsilcisi AZ, genç yıldızın transferine engel olmayacak ancak 25 milyon euro üzerinde bir bonservis talep ediyor. Bu rakam, kulüp tarihinin en yüksek satışı olacak. AZ'nin mevcut rekoru, Tijjani Reijnders'ın 24.8 milyon euro AC Milan'a transfer olmasıyla kırılmıştı.

SMIT EN ÜST SEVİYEYİ İSTİYOR

Sky Sports News'e göre Kees Smit, mümkün olan en kısa sürede kendini en üst seviyede test etmeye istekli. Hollanda U21 milli oyuncusu, 2028 yazına kadar AZ ile sözleşme altında.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Genç yıldız, bu sezon AZ formasıyla 2 gol ve 4 asist üreterek Avrupa kulüplerinin ilgisini daha da artırmış durumda.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.