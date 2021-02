Avni Yıldırım: 'Altın kemeri ülkemize getirmek istiyorum'

Profesyonel boksör Avni Yıldırım, 28 Şubat'ta ABD'de Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerinin sahibi Meksikalı Saul Alvarez ile yapacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.



CVK Park Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilen basın toplantısına Avni Yıldırım'ın yanı sıra Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Arena Boxing Kurucusu Ahmet Öner ve S Sport Plus Genel Müdürü Zeynep Acar katıldı.



Toplantıda açıklamalarda bulunan Avni Yıldırım, Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın önemine dikkati çekerek, "Dünyanın en büyük boks maçına bu vatanın öz evladı olarak çıkmak bana nasip olacak. İnşallah Türk halkının dualarıyla buradan alnımızın akıyla çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Hazırlık sürecinden bahseden Türk boksör, "Son maçımdan itibaren çeşitli sıkıntılar yaşadım. Lobiye karşı savaştık. Hakkımız yendi. Sakatlıklar geçirdim. Salgın beni etkiledi ancak sabrettik ve çalıştık. 21 aydır ülkemden ayrı ABD'de ve Almanya'da antrenmanlarımı sürdürdüm. Pes etmedim, çok kırılma noktaları oldu. Sabrın sonu selamet, sabır hayra alamet demişler. Bu maçı kazanmak için tüm imkanları sağladık." diye konuştu.



Dünyanın en iyi antrenörlerinden biriyle çalıştığını aktaran Avni Yıldırım, "Enerjimiz çok yüksek. Antrenörüm Joel Diaz'a çok güveniyorum. Böyle büyük bir arenada ülkemi temsil etmek büyük bir onur. Her şey güzel olacak. Hiç kimse Türk boksöre şans vermiyor. Bunu insanların gözüne sokacağız. İnşallah hakkımız olan altın kemeri almak nasip olur. Altın kemeri ülkemize getirmek için elimizden geleni yapacağız. 2004'te Sinan abinin (Sinan Şamil Sam) maçlarını izleyerek boksa başladım. Sinan abi benim idolüm. Bizim için efsane. Onun yeri ayrı. Onu hiçbir zaman geçemeyiz. Onun yolundan gitmek bize nasip oldu. İnşallah kemeri de Sinan abinin mezarına götürmek nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.



- Eyüp Gözgeç: "Avni'nin bu maçı kazanacağına tüm kalbimle inanıyorum"



Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Avni Yıldırım'ın profesyonel boksta çok önemli bir noktada olduğunun altını çizdi.



Avni Yıldırım'ın örnek bir sporcu olduğunu vurgulayan Gözgeç, şunları söyledi:



"Avni, profesyonel boksta Türkiye'de hiç kimsenin gelmediği bir noktada. Bizim yuvamızdan yetişmiş bir sporcunun buralara gelmesi Türk boksu için gurur kaynağı. Bu maçın sonucu ne olursa olsun o seviyeye çıkmak çok önemli. Bu sıkletin bir üstü yok ve bu maç çok önemli. Bu organizasyonu sağladığı için Ahmet Öner'e çok teşekkür ediyorum. Organizasyon anlamında bu işin Mercedes'i. S Sport Plus'a da teşekkür ediyorum. Türkiye'mizin çok önemli tanıtıma ihtiyacı var. Ülkemizin yalnız bırakılmayı çalışıldığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde ABD'de bu maçın yapılması çok önemli. Avni Yıldırım'a başarılar diliyorum. Avni, gerçek boksör. Avni'nin bu maçı kazanacağına tüm kalbimle inanıyorum."



Ahmet Öner: "Avni, mutlaka bu ülkeye bu kemeri getirecek"



Arena Boxing Kurucusu Ahmet Öner, Avni Yıldırım'ın 28 Şubat'ta ABD'de yapılacak müsabakada sergileyeceği performansla kalitesini tüm dünyaya göstereceğini ifade etti.



Türk boksörün büyük sıkıntıları aşarak bu noktaya geldiğine dikkati çeken Öner, şunları kaydetti:



"Bu, farklı bir işti. Avni, benim için Türkiye'nin en iyi boksörü. 7 yıldır bu anı bekledi. Çok zorluk yaşadı. Rakibi Saul Alvarez, futbolun Ronaldo'su, Messi'si. Türk boksör sahneye çıkıyorsa kalite var burada. Müsabaka, 200 ülkede canlı yayınlanacak. Saul Alvarez, 35 milyon dolar alacak o gece. Bunun karşısına da bir Türk'ü koyuyorlar. Avni'nin kalitesini görecekler. Yıllardan beri bu işi yapıyorum. Avni, düzgün ve ahlaklı bir Anadolu çocuğu. Kazansın ya da kaybetsin Avni yoluna devam edecek. Mutlaka bu ülkeye bu kemeri getirecek. Orada bir lobiye karşı savaşıyoruz. Bu sıradan bir maç gibi değil. Çok üst seviye bir maç. Sivasspor, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyor. Avni'ye başarılar diliyorum."



Zeynep Acar: "Bu seviyedeki maçı yayınlamak gurur verici"



S Sport Plus Genel Müdürü Zeynep Acar ise bu seviyede önemli bir maçı yayınlayacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Dünyanın en önemli spor organizasyonlarını izleyiciler ile buluşturduklarını belirten Acar, "Bu seviyedeki bir unvan maçını yayınlıyor olmak bizim için gurur verici. Avni'nin 'Dünya'yı şoke edeceğim" sözlerine atıfta bulunmak istiyorum. S Sport Plus olarak bu maçın izleyiciler ile buluşmasında aracılık edeceğimiz için çok heyecanlıyız. Sabırsızlanıyoruz. Avni'ye başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.