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Avdija: "Meyers iyi bir adam, umarım hatasını anlamıştır"

Washington Wizards'ın İsrailli çaylağı Deni Avdija, eski Miami Heat pivotu Meyers Leonard'ın Yahudi karşıtı ırkçı hakaretini kasıtlı olarak yaptığına inanmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın İsrailli çaylağı Deni Avdija, eski Miami Heat pivotu Meyers Leonard'ın Yahudi karşıtı ırkçı hakaretini kasıtlı olarak yaptığına inanmadığını söyledi.

Leonard, geçtiğimiz hafta bir Twitch canlı yayını sırasında Yahudi karşıtı ırkçı bir hakarette bulunduktan sonra özür dilemiş, lig tarafından para cezasına çarptırılarak ayrıca uzaklaştırma cezası almıştı.

Avdija, Leonard'ın durumuyla ilgili olarak NBC Sports'a şunları söyledi:

"Bu tür şeylere gerçekten girmek istemiyorum. Ama bence Meyers'ın böyle bir niyeti yoktu. Bence bir hata yaptı, bunu zaten biliyoruz. Biz bu tarz sözleri kabul etmeyiz. Ama onun iyi bir adam olduğunu ve bunu kasıtlı yapmak istemediğini biliyorum. Umarım hatasını anlamıştır."


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