BEŞİKTAŞ MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

AVCI'YI YANILTMADI

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bu maçta Maxi Gomez, ligdeki şanssızlığını kırdı.Trabzonspor'a transfer döneminin son günlerinde imza atan Maxi Gomez, 7 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yla deplasmanda oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sebebiyle eleştirilen Uruguaylı forvet, Beşiktaş mücadelesinde takımın en önemli gol silahı olarak sahaya çıktı.Nitekim Gomez, kendisine güvenen hocasını yanıltmadı. Mart 2022'den bu yana lig maçlarındaki ilk kafa golünü atan Maxi Gomez, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Beşiktaş filelerine gönderdi. Ligde ilk kez gol sevinci yaşayan yıldız forvet, 8. resmi maçında 2. kez fileleri havalandırırken 3. asistini yaptı.