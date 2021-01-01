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Austin Rivers'ın yeni takımı Bucks olabilir!

Milwaukee Bucks'ın, serbest oyuncu Austin Rivers'ı kadrosuna katmak için favori takım olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın, serbest oyuncu Austin Rivers'ı kadrosuna katmak için favori takım olduğu iddia edildi.

Oklahoma City Thunder yakın zamanda kontratını ödeyip kendisini serbest bıraktıktan sonra, Rivers resmi olarak serbest bir oyuncu olmuştu.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Bucks, veteran oyuncuyu almak için favori ekip olarak görülüyor.

Rivers sezona New York Knicks ile başlamış, ancak son takas tarihinde birden fazla oyuncunun ve takımın dahil olduğu bir anlaşmada OKC'ye gönderilmişti.

28 yaşındaki guard, bu sezon şu ana kadar 21 maçta oynadı ve 7.3 sayı, 2.2 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakaladı.


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