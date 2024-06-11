Augsburg'tan Hırvat kaleciye 2.5 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Augsburg, kadrosuna önemli bir takviye yaptı.



Alman ekibi, HNK Rijeka forması giyen 24 yaşındaki kaleci Nediljko Labrovic'i kadrosuna kattı.



Augsburg bu transfer için Hırvat ekibine 2,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Alman ekibi, başarılı kaleci ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.



Labrovic, Rijeka formasıyla bu sezon 41 maça çıktı ve 20 kez kalesini gole kapatmayı başardı.





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