Augsburg, evinde 3 golle galip!

Bundesliga'nın 6. haftasında Augsburg, Wolfsburg'u konuk etti.



WWK Arena'da oynanan mücadeleyi Augsburg, 3-1 kazandı.



Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Noahkai Banks, 51. dakikada Mert Kömür ve 63. dakikada Robin Fellhauer kaydetti.



Wolfsburg'un golü ise 65. dakikada Adam Dahgim'den geldi.



67. dakikada Mert Kömür'ün attığı gol, VAR kararıyla iptal edildi.



Bu sonuçla birlikte Augsburg ligdeki puanını 6'ya çıkarırken Wolfsburg ise 5 puanda kaldı.



Augsburg, ligin 7. haftasında deplasmanda Köln ile karşılaşacak. Wolfsburg ise evinde Stuttgart'ı konuk edecek.



