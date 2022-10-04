Aubameyang'dan ilginç Ronaldo anısı

Chelseali Pierre Emerick Aubameyang, Brezilyalı fenomen Ronaldo'yla ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Aubameyang'dan ilginç Ronaldo anısı
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04 Ekim 2022 03:24
Chelsea'nin bu sezonki flaş transferlerinden Pierre Emerick Aubameyang, idollerinden Brezilyalı Ronaldo'yla ilgili yaşadığı bir anıyı anlattı.

Gabonlu yıldız genç yaşlarda Milan'da oynadığı dönemde Ronaldo ve teknik direktör Ancelotti arasında geçen diyalogu anlattı. Aubameyang açıklamasında, "Milan'dayken Ancelotti bir maçtan önce Ronaldo'ya fiziksel yeterliliğini sordu. Ronaldo Ancelotti'ye 'Ne yapmamı istiyorsun koşayım mı, gol mü atayım?' dedi. Ancelotti gol istediğini söyledi. Doğrusu Ronaldo biraz şişmandı ama çıkıp iki gol atıp maçı almıştı" sözlerini kullandı.

33 yaşındaki Aubameyang 2008 yılında yani 19 yaşındayken Brezilyalı fenomen Ronaldo ile birlikte Milan forması giymişti.

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