Fenerbahçe'nin başarılı Macar savunmacısı Attila Szalai'ye ülkesinden büyük bir övgü geldi.



Macaristan'ın yeni futbol sistemi olan bir ülke olduğunu vurgulayan politikacı Tamas Menczer, "Macar gençleri sadece Ronaldo, Messi olmak istemiyor. Attila Szalai, Adam Szalai, András Schäfer olmak istiyor. Rol modeli futbolcularımız var" ifadelerini kullandı.



DERBİNİN EN KİLİT İSMİYDİ



Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin en etkili oyuncularından biri Attila Szalai oldu. Macar stoper savunmadaki görevlerini eksiksiz yerine getirirken hücumda da oyunu ilk kuran isimdi. Teknik direktör Jorge Jesus, oyunu sol ayağını iyi kullanan Szalai üzerinden kurguladı. Enner Valencia'ya attığı uzun toplar başarılıydı. Beraberliğe üzüldü.



