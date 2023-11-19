ATP Finalleri'nde Jannik Sinner, finale çıktı!

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İtalyan Jannik Sinner, Rus tenisçi Daniil Medvedev'i yenerek finale çıktı.



İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, 4 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner, Rus Daniil Medvedev'i 6-3, 6-7, 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı.



Sinner, pazar günü oynanacak finalde Sırp tenisçi Novak Djokovic ve İspanyol Carlos Alcaraz'ın arasında bu gece oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.





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