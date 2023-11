Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'nda 1. Lig müsabakaları başladı

Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası 1. Lig C Grubu müsabakaları, Ankara'da başladı.



Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda başlayan C grubu müsabakalarında Erzurum Şengel Atlıspor, Uşak Ürünköy Atlıspor ve Erzincan Mamahatun Atlıspor takımları mücadele edecek. Bu grupta mücadele edecek Uşak Çakırlar Atlıspor Kulübünün attan düşerek sakatlanan ve tedavisi süren sporcuları nedeniyle müsabakalardan çekildiği öğrenildi.



Bugün oynanan ilk karşılaşmada Erzurum Şengel Atlıspor takımı, Uşak Ürünköy Atlıspor takımını mağlup etti.



Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası 1. Lig C Grubu müsabakalarında yarın Erzurum Şengel Atlıspor takımı ile Erzincan Mamahatun Atlıspor takımı karşılaşacak. C Grubu müsabakaları 5 Kasım Pazar günü sona erecek.



Lige katılan takımlar



Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası 1. Ligi 4 grup halinde oynanıyor.



A grubunda Sivas Atlıspor, Erzurum Korkut Ata Atlıspor, Uşak Omurca Atlıspor, Uşak Susuzören Atlıspor kulüpleri yer alıyor. B grubunda da Uşak Genç Bozkuşlular Atlıspor, Erzurum Şahdadaş Atlıspor, Erzurum Sancak Atlıspor, Uşak Genç Osman Atlıspor mücadele ediyor. D grubunda ise Uşak Bir Eylül Atlıspor, Erzurum Dadaş Atlıspor, Uşak Eşme Üç Eylül Atlıspor, Erzurum Akıncılar Atlıspor takımları yer alıyor.



Organizasyon kapsamında 4 grubu ilk sırada tamamlayan takımlar final müsabakaları oynayacak. Oynanacak müsabakalar sonrası Türkiye şampiyonu belirlenecek.