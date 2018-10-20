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Atletico Madrid, Villarreal'e takıldı!

Atletico Madrid, Villarreal deplasmanında üstünlüğünü koruyamadı ve 2 puan bıraktı.

Kaynak: Sporx.com
Atletico Madrid, Villarreal'e takıldı!
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20 Ekim 2018 21:28
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Villarreal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. La Ceramica'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Atletico Madrid, 51. dakikada Filipe Luis'in golüyle öne geçti. Villarreal, 65. dakikada Mario Gaspar ile eşitlik golünü buldu.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 16'ya, Villarreal ise 9 puana yükseltti.

Atletico Madrid, gelecek hafta sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak. Villarreal ise sezonun sürpriz takımı Alaves'e konuk olacak.



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