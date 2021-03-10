İspanya Ligi'nde Atletico Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Atletico Madrid evinde oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 ile kazanan taraf oldu.



Athletic Bilbao'nun tek golünü 21. dakikada Iker Muniain kaydetti. Atletico Madrid'in golleri 45. dakikada Marcos Llorente ve 51. dakikada (penaltı) Luis Suarez'den geldi.



Atletico Madrid'de 23 lig maçında toplam 32 şut çeken ve 18. golüne ulaşan Luis Suarez, kariyerinde 499. golünü Athletic Bilbao ağlarına bıraktı.



Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 62 yaptı ve Barcelona ile farkı 6 puana çıkardı. Athletic Bilbao 33 puanda kaldı.



İspanya'da Atletico Madrid hafta sonu Getafe'ye konuk olacak. Athletic Bilbao da Celta Vigo deplasmanına çıkacak.



